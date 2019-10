“Central do Brasil” na Tela Quente de hoje (14/10) celebra os 90 anos de Fernanda Montenegro

A Tela Quente de hoje, segunda-feira (14/10) celebra os 90 anos de Fernanda Montenegro, uma das principais atrizes da história do país, com a exibição de “Central do Brasil”, filme estrelado por ela. O longa vai ao ar às 22h19, após mais um capítulo de “A Dona do Pedaço”.

Tela Quente de hoje (14/10) | “Central do Brasil”

Sinopse: Dora, que vive de escrever cartas para analfabetos na Central do Brasil, ajuda o menino Josué, que acaba de perder a mãe, a procurar seu pai no Nordeste. Na estrada, Dora se sensibiliza com o drama do garoto.

Longa-metragem brasileiro recordista de prêmios internacionais, entre eles, Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, Urso de Ouro de Melhor Filme e Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Central do Brasil

Elenco: Fernanda Montenegro, Vinícius de Oliveira, Marília Pêra, Otávio Augusto, Othon Bastos, Matheus Nachtergaele, Otávio Augusto, Marília Pêra

Direção: Walter Salles

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Drama