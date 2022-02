Centro de aprendizagem da HP no Senai de Barueri oferece 32 cursos gratuitos

O Senai de Barueri ganhou um centro de aprendizagem da HP, que oferece 32 cursos presenciais e online gratuitos sobre empreendedorismo. A sala conta com 20 computadores, além de impressoras e assessórios da marca.

O centro de aprendizagem da HP em Barueri é o terceiro do mundo. “O Centro HP LIFE vem para reforçar nossa perspectiva educacional inclusiva e atender os estudantes do próprio SENAI, além de jovens e adultos assistidos por ONGs parceiras como: CEPAC, Mundo Aflora e Capacita-me”, explica Elcio de Souza, diretor do Senai Barueri.

O espaço é moderno e tecnológico, e os estudantes poderão utilizar equipamentos da HP para ter acesso a 32 cursos modulares interativos e totalmente gratuitos do programa HP LIFE (www.life-global.org). Os treinamentos vão contar com o desenvolvimento de habilidades focadas em: finanças, inovação, marketing, comunicação e negócios.

Amadeu Neto, aluno da plataforma HP LIFE e assistido pela Associação para Proteção das Crianças e Adolescentes – CEPAC, instituição parceira da HP, afirma que a iniciativa facilita o acesso dos alunos aos conteúdos de qualidade. “Em pouco tempo aprendi muito sobre vendas e marketing com os cursos disponíveis na plataforma, consegui fazer com que o negócio da minha família prosperasse ainda mais”, comenta.

Os cursos são ministrados por funcionários voluntários da HP em colaboração com parceiros locais. O objetivo é que as aulas sejam um complemento à formação dos estudantes e que ajudem no desenvolvimento de novos empreendedores.

