Centro de Assistência Social do Km 18, em Osasco, é reaberto após reforma

A Prefeitura de Osasco entregou à população, nesta quarta-feira (24), o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Domênico Spedaletti, no Km 18. Durante a quarentena contra o novo coronavírus, a unidade foi revitalizada.

Foram reformados os banheiros, a recepção, as salas de atendimento individual, de equipe técnica, de atendimento aos beneficiários do CadÚnico, salão de eventos e a cozinha. Também foram realizadas revisões elétrica e hidráulica, além da troca de telhados.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, esteve no CRAS, que fica na rua Vitório Tafarello, acompanhado do secretário de Assistência Social, Paulo Sartorini. “Nós aproveitamos esse período de pandemia para começarmos a reformar esses espaços que são muito importantes para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. São grandes reformas e que há anos são esperadas pela população”, disse Lins.

As unidades do CRAS do Piratininga, Rochdale, Jardim Munhoz, Jardim Veloso, Jardim Santo Antônio, Vila Yara, Bonança, Padroeira e Primeiro de Maio também passam por reformas.