Centro de Combate ao Coronavírus de Cotia tem 90% das obras concluídas e deve ser entregue na segunda-feira (6)

A Prefeitura de Cotia concluiu mais de 90% da construção do Centro de Combate e Referência ao Coronavírus, no Recinto de Eventos. A entrega da obra está prevista para a próxima segunda-feira (6).

O hospital de campanha vai funcionar 24 horas por dia com equipe médica e de enfermagem e contará com 50 leitos de semi-UTI para pacientes que apresentarem complicações do coronavírus e precisarem de internação.

O espaço tem 1.600 metros quadrados de área construída de acordo com as exigências e especificações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Não sabemos o que vai acontecer, quantas pessoas precisarão deste suporte mais complexo, mas temos que nos preparar, pois as projeções dão conta de que estamos em ascensão de contágio pelo Coronavírus”, disse o prefeito Rogério Franco.

A Prefeitura também está adaptando o antigo Hospital das Graças, na região do Morro Grande, para montar outro Centro de Combate e Referência ao Coronavírus, com mais 50 leitos de semi-UTI.

Os médicos e as equipes de enfermagem serão enviados da própria rede de saúde para atender no Centro de Combate. A Prefeitura fará a contratação de mais profissionais, de acordo com a demanda de casos mais graves.

Casos em Cotia

Cotia registrou 10 mortes suspeitas do novo coronavírus até a manhã desta terça-feira (31), segundo boletim divulgado pela Prefeitura.

A cidade contabiliza 297 notificações de casos suspeitos, sendo 66 pessoas de outros municípios. Há também 28 pacientes internados sob investigação.

Com exceção dos 7 casos já confirmados da doença, todos os demais aguardam resultado do exame que comprove ou não, a contaminação pelo vírus.