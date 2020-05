Centro de Combate e Referência ao Coronavírus de Cotia já atendeu mais de 1.300 pacientes

Entre os dias 6 de abril e 4 de maio, o Centro de Combate e Referência ao Coronavírus de Cotia atendeu 1.311 pacientes com sintomas de covid-19. Destes, 55 pessoas testaram positivo para a doença e mais de 380 pacientes precisaram de leito.

A odontologista e cirurgiã dentista Janaína Martins, de 33 anos, ficou internada na emergência do hospital de campanha por 13 dias e, depois do atendimento, segue em recuperação em casa.

Janaína teve alta no dia 3 de maio, ao lado de outras seis pessoas. “Foram dias de muita dor, medo, angústia. Por um momento, pensei que não sobreviveria, estava usando o oxigênio no máximo, a dor no peito era enorme”, lembrou Janaína que, apesar do quadro que apresentava, não precisou ser intubada, recebeu medicação e atendimento com fisioterapeuta.

Outro paciente que deixou o hospital de campanha nesta semana, foi Gilberto Muniz, de 82 anos. Ele ficou internado recebendo medicação e atendimento fisioterapêutico para se livrar de uma intubação. Deu certo e ele deixou o local em uma semana.

“No nosso Centro de Combate temos tratado os pacientes com cloroquina e anticoagulante. Os resultados têm sido satisfatórios e os pacientes têm permanecido, em média, seis, sete dias internados”, disse Magno Sauter, Secretário de Saúde.

Casos de covid-19 em Cotia

O número de casos notificados do novo coronavírus (covid-19) em Cotia subiu para 1.084. Destes, 863 são de pessoas que moram na cidade e 221 são resisdentes de outros municípios.

Há 139 casos suspeitos em investigação. Essas pessoas estão em isolamento domiciiar. Já outros 129 casos suspeitos são de pessoas que estão internadas e aguardam o resultado do exame que comprove ou não a doença.

Foram descartados por análise laboratorial 513 casos, segundo o boletim divulgado pela Prefeitura na terça-feira (5). Já o número de mortes confirmadas por coronavírus em Cotia é de 29. Outros oito óbitos suspeitos estão em investigação.

Até o momento, a cidade tem 211 casos confirmados de covid-19. Dos pacientes que testaram positivo, 150 tiveram alta hospitalar.