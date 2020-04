Centro de Combate e Referência ao Coronavírus de Cotia será entregue nesta segunda (6)

O Centro de Combate e Referência ao Coronavírus de Cotia começa a funcionar nesta segunda-feira (6). O hospital de campanha, que atenderá pacientes que apresentarem sintomas do novo coronavírus (covid-19), foi instalado pela Prefeitura no Recinto de Eventos.

O Centro de Combate tem 50 leitos com isolamento, distribuídos em 1.600 metros quadrados de área construída, para atender pacientes que precisarem de internação. As instalações seguem as exigências e normatizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O atendimento será feito de acordo com a classificação do protocolo de Manchester, como acontece em qualquer pronto atendimento, para priorizar o atendimento de acordo com a gravidade dos sintomas.

Para casos mais graves, a Prefeitura montou leitos de semi-UTI com equipamentos como desfibrilador cardíaco, máscara de oxigênio, eletrocardiógrafo e monitor multiparamétrico. “Não sabemos o que vai acontecer em termos de demanda por leitos hospitalares, mas não podemos ficar parados. Estamos nos preparando para salvar vidas. O número de casos suspeitos e de confirmações em nossa cidade está aumentando e estamos atuando na prevenção e no salvamento de vidas”, disse o prefeito Rogério Franco.

A equipe médica e de enfermagem que atenderá no local é da própria rede municipal de saúde e, de acordo com o prefeito, se houver necessidade, novos profissionais serão contratados.

No início de março, a Prefeitura de Cotia decretou estado de emergência e de calamidade em saúde pública e, desde então, diversas medidas foram implantadas para proteger a população da Covid-19 , entre elas: a Operação Desinfecção, lavatórios de mãos com água e sabão espalhados em diversos pontos para atender, prioritariamente, pessoas em situação de rua, isolamento social, instalação da Sala de Atendimento Virtual via 0800 484 8005, o Centro de Teleatendimento e Tele Consulta Médica.

Treinamento dos profissionais da Saúde

Durante a sexta-feira (3), os profissionais da área da saúde que vão atuar no Centro de Combate e Referência ao Coronavírus passaram por uma capacitação que teve como objetivo apresentar o projeto e a dinâmica de atendimento no hospital de campanha.

O treinamento foi realizado em duas turmas e os profissionais receberam orientações específicas, como paramentação, acolhimento, triagem, recepção, SVD (Sonda Vesical de Demora), SVA (Sonda Vesical de Alívio), SNE (Sonda Nasoenteral), SNG (Sonda Nasogástrica), procedimentos de enfermagem, bomba de infusão, respiradores, notificação e (ABLS) Suporte Básico de Vida para profissionais da Saúde.