Centro de Hemodiálise de Barueri inaugura turno de funcionamento noturno

O Centro de Hemodiálise Dra. Sandra Vicenza Sarno, prédio anexo ao HMB (Hospital Municipal de Barueri) Dr. Francisco Morán, na Vila Porto, inaugurou o terceiro turno de atendimento.

Agora, os pacientes podem realizar seu tratamento das 16h às 20h, além dos horários tradicionais (6h às 10h e das 11h às 15h).

Os três turnos estão à disposição das 258 pessoas que são submetidas ao tratamento no Centro de Hemodiálise na cidade. Ao todo, há 68 máquinas, incluindo quatro reservas, estações modernas e confortáveis com capacidade para três sessões diárias cada uma. Além disso, há também duas máquinas para atendimento de urgência, beira leito na UTI, destinadas a pacientes internados no HMB.

O Centro de Hemodiálise de Barueri funciona de segunda a sábado e realiza cerca de 200 atendimentos por dia, cerca de 3.202 atendimentos/mês, sem fila de espera.