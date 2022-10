Centro de Osasco tem ponto de arrecadação de lenços e batons para mulheres que lutam contra o câncer

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social lançou uma campanha de arrecadação de lenços, bijuterias e batons que serão doados às mulheres que estão em tratamento contra o câncer. Em Osasco, as doações podem ser levadas à Diretoria Regional, que fica na rua Nelson Camargo, 299, no Jardim Agú.

A iniciativa ocorre durante todo o período da campanha Outubro Rosa, que destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. As doações podem ser entregues até a primeira semana de novembro.

SERVIÇO

Outubro Rosa – posto de arrecadação em Osasco

Onde: Diretoria Regional de Assistência Social, que fica na rua Nelson Camargo, 299, no Jardim Agú, região central

Quando: até a primeira semana de novembro