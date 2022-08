Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência de Osasco muda de endereço

O Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência de Osasco (CRMVV) – Márcia Ribeiro a partir de hoje (10) passa a funcionar em novo endereço. As novas instalações foram entregues nessa quarta-feira (10) pela Prefeitura de Osasco como parte da Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra a Mulher, instituída no calendário oficial da cidade por meio da Lei nº 4899, de 24 de julho de 2018.

publicidade

O CRMVV sai da Rua Capistrano de Abreu, no Jaguaribe, e agora atende na na Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, 234 – Vila Campesina.

A secretária Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade, Cintia Correia, explicou na ocasião que CRMVV é a porta de entrada do atendimento institucional que vai concretizar uma política pública de qualidade para as mulheres romperem um ciclo de violência. “Com esforço conjunto com toda sociedade, não devemos nos calar diante da violência”, frisou.

publicidade

Também presente a inauguração, o secretário de Governo, Sérgio Di Nizo, destacou que o novo espaço representa uma conquista para as mulheres de Osasco, pois possibilita atender as mulheres vítimas de violência em um ambiente mais amplo e acolhedor.

Além de Cintia e Di Nizo, também participaram da inaguração o secretário de Habitação, Pedro Sotero; as secretárias executivas de Igualdade Racial, Amanda França; e da Infância e Juventude, Vitória Silvestre; a tenente-coronel Eunice Rosa Godinho; comandante do 14º BPM/M; da coordenadora da Guardiã Maria da Penha da Guarda Municipal de Osasco, Noêmia Tenório; as vereadoras Juliana Ativoz e Cristiane Celegato; entre outras autoridades.