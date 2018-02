Centro de Referência de Assistência Social é inaugurado no Parque Miguel Mirizola

Nesta quarta-feira, 31, foi inaugurado o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), do Parque Miguel Mirizola, em Cotia.

O prefeito da cidade, Rogério Franco, fez a visita inaugural no local. Com esta nova unidade de atendimento, o município passa a ter sete unidades da rede de serviço socioassistencial, que é responsável por programas e projetos sociais como Renda Cidadã, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BCP), Cartão Amigo do Idoso, Erradicação do Trabalho Infantil e Ação Jovem.

O prefeito Rogério Franco destacou a importância dos CRAS’s para a população mais carente do município. “Muitos dizem que é preciso ensinar a pescar, concordo, mas a fome não espera e temos que assistir a nossa população nessa e em outras necessidades”, diz o prefeito.

Segundo Franco, o novo CRAS vai atender a uma demanda de aproximadamente 4 mil famílias da região do Miguel Mirizola, como Jardim Rosemeire, Lageado, Nova Vida.

A implantação do CRAS no bairro Parque Miguel Mirizola foi estratégia da Secretaria de Desenvolvimento Social para atender a centenas de famílias que vivem nos bairros que fazem divisa com o município de Itapevi. “Centenas de pessoas dessa região precisavam se deslocar para o CRAS Monte Serrat, no Centro, para serem atendidas, para muitas, este deslocamento era um grande problema”, diz Mara Franco.

O CRAS conta com recepção, triagem, sala de atendimento técnico individualizado, sala de Cadastro Único, administração, caixa da Ouvidoria Social, para que a população possa registrar sugestões, críticas, além de área para atendimento de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida e fraldário.