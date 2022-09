Centro histórico de Santana de Parnaíba recebe exposição “Simbora de mala e cuia”

A artista plástica Marilene Gomes abre, às 19h da próxima quarta-feira (21), a exposição “Simbora de mala e cuia”, em casarão antigo no Centro histórico de Santana de Parnaíba. O público poderá prestigiar a mostra até o dia 15 de dezembro, de segunda a domingo, das 10h às 21h.

A expressão que deu nome à apresentação dos quadros, retrata a vinda para São Paulo de muitos nordestinos, incluindo a própria artista, que decidiu migrar de Pernambuco com sua família há quase 30 anos.

No estilo naif, que em francês significa arte ingênua, o trabalho de Marilene Gomes põe em pauta o exame das lutas e vitórias do povo brasileiro, bem como as festas típicas de norte a sul do país, em uma explosão e mistura de cores vibrantes e traços marcantes.

Marilene é autodidata e começou a pintar quadros com 9 anos de idade. Participou de inúmeras mostras de artes sendo diversas vezes premiada em bienais de artes. Dividindo as atividades artísticas com a atuação no mercado imobiliário da região, a artista separou mais de 80 obras do acervo pessoal e produziu novos quadros exclusivamente para a exposição. “Essa exposição nasceu do meu coração, da necessidade de compartilhar as obras que produzi ao longo da minha jornada. É uma imensa alegria poder dividir com o público”, conta Marilene.

De acordo com a curadora de artes, Majô Ferreira “conseguimos captar a essência do que a artista quer transmitir. É uma seleção incrível que tenho certeza, irá emocionar a todos”, explica a curadora.

A mostra tem o apoio da Secretaria de Cultura de Santana de Parnaíba, e será aberta ao público.

SERVIÇO

Abertura da exposição “Simbora de mala e cuia”

Quando: 21 de setembro de 2022, a partir das 19h /

Local: Largo São Bento, 50- Centro Histórico de Santana de Parnaíba