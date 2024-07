Centro Integrado de Saúde de Itapevi completa 4 anos com mais de 400 mil atendimentos

Centro Integrado de Saúde de Itapevi completa 4 anos com mais de...

O Centro Integrado de Saúde (CIS) de Itapevi completa quatro anos neste mês de julho, registrando 438.233 atendimentos desde a sua criação, em 2020, pela Prefeitura. Deste total, foram 251.431 consultas e outros 186.802 exames realizados.

A unidade conta com 24 especialidades, dentre elas: cardiologia, neurologia e oftalmologia. Também oferece 16 tipos de exames, como tomografia, ultrassonografia, ecocardiograma, testes ergométricos e os mais comuns como raio X.

O CIS funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h, na rua Arquiteto Ubirajara da Silva, 87, na Vila Santa Rita. Esse encaminhamento é feito pelo clínico geral da Unidade de Saúde Básica (UBS).

Transporte gratuito

O Centro Integrado também dispõe de um transporte gratuito para os pacientes. O Expresso Saúde faz o trajeto Terminal de Ônibus até a unidade, que fica distante do Centro de Itapevi.

Para o itinerário, o CIS ganhou dois novos micro-ônibus. Apenas as pessoas com agendamento ou retorno de consulta ou de realização de exames no centro podem usar o transporte.