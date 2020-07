Centro Integrado de Saúde de Itapevi vai fazer 8 mil atendimentos por mês

O Centro Integrado de Saúde (CIS) de Itapevi tem capacidade para realizar 8 mil atendimentos por mês. O serviço foi entregue pela Prefeitura no dia 3 de julho e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Localizado na rua Arquiteto Ubirajara da Silva, 87, na Vila Santa Rita, o CIS possui 14 especialidades médicas, sendo cardiologia adulto, dermatologia, pneumologia, reumatologia, neurologia infantil, infectologia infantil, urologista, endocrinologia, neurologia adulto, gastroenterologia, otorrinolaringologia, ginecologia/obstetrícia, oftalmologia e psiquiatria.

Também é possível realizar 18 tipos de exames preventivos e de diagnósticos, como US doppler, ultrassom geral, colonoscopia, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma com sedação, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, endoscopia digestiva alta, holter, mapa, raio-x, teste ergométrico, urodinâmica, espirometria, tomografia (ambulatorial), tomografia (urgência/emergência) e audiometria.

Publicidade

O munícipe não precisa ir até o CIS para agendar a sua consulta ou exame. O encaminhamento será feito pelo médico clínico geral da unidade básica de saúde mais próxima à residência do paciente, que vai analisar cada caso individualmente. Caso haja a necessidade, o paciente receberá uma guia de encaminhamento para o CIS.

O prédio com dois andares estava inativo desde 2016 e começou a ser reestruturado em junho de 2018. Inicialmente, seria instalada uma Unidade de Pronto Atendimento no local, mas a proposta foi alterada para seguir um mapeamento realizado pelo Hospital Albert Einstein, que apontou a necessidade de ampliação e melhorias nas unidades básicas de saúde e nas especialidades.

Centro de Hemodiálise

No mesmo endereço, desde setembro do ano passado, já funciona o Centro de Hemodiálise de Itapevi, um serviço que atende dezenas de pacientes do município, que não precisam mais se deslocarem para outras cidades para realizarem as sessões.

O atendimento é para os pacientes residentes em Itapevi, mas quando há vagas, moradores de municípios vizinhos também são atendidos. O controle de vagas é realizado pela Secretaria de Saúde do estado.

O Centro de Hemodiálise funciona de segunda a sábado, das 6h às 20h, e realiza, por dia, 30 sessões de hemodiálise em três turnos diários. Este serviço é prestado pela empresa terceirizada DaVita, vencedora de processo de licitação. O espaço foi montado com recursos próprios do município e é mantido pela Prefeitura de Itapevi. Os custos para manutenção do Centro de Hemodiálise são de R$ 370 mil por mês.