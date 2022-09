Centro Paula Souza abre inscrição para concurso com vagas em Itapevi

O Governo do Estado de São Paulo autorizou a abertura de concurso público para os interessados em trabalhar nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS). Há vagas para trabalhar em Itapevi.

As contratações estão previstas para o primeiro semestre do próximo ano, respeitando as restrições do período eleitoral. Como as datas de inscrição variam, é indispensável acompanhar o cronograma disponível no site.

A adesão ao concurso deve ser feita exclusivamente de forma online. Para participar, o interessado localiza o edital desejado, preenche o formulário e paga a taxa de participação. Como requisito, o concorrente deve ter licenciatura, bacharelado ou nível superior em tecnologia, com habilitação equivalente à área escolhida para lecionar.

O professor admitido para as Etecs recebe remuneração inicial de R$ 20,19 por hora-aula. Considerando a atribuição máxima de 34 horas-aula semanais, o salário inicial chega a R$ 4.685,08.

A partir da data de homologação, o prazo de validade do concurso público é de um ano, com possibilidade de renovação por igual período.

As inscrições abrem dia 15 e vão até o dia 29 de setembro.