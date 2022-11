Centro Paula Souza abre inscrições para concurso nas Etecs e Fatecs

O Centro Paula Souza abriu as inscrições para a contratação de servidores administrativos para as Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo).

O concurso público oferece 1.120 vagas de emprego permanente em diversas unidades espalhadas pelo Estado, incluindo as unidades em Osasco, Barueri, Cotia, Santana de Parnaíba, Jandira, Itapevi e Carapicuíba, bem como na Administração Central, na Capital.

Os interessados devem fazer a inscrição até dia 12 de dezembro pelo site www.fatconcursos.com.br. As convocações estão previstas para o primeiro semestre de 2023.

Serão contratados 887 agentes técnicos e administrativos, 227 bibliotecários e 6 especialistas em planejamento educacional. A seleção será feita por meio de uma prova escrita aplicada no dia 15 de janeiro de 2023.

O telefone da Central de Informações ao Candidato é o (11) 3471-6100.