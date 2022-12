Centro pela Primeira Infância de Barueri terá programação de férias

O Centro de Referência Pela Primeira Infância (CRPI) de Barueri vai oferecer uma programação especial de férias para crianças de até 6 anos de idade.

publicidade

As atividades, que poderão ser feitas com os pais e familiares, visam resgatar as tradicionais brincadeiras de ruas, tais como jogos de amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, pula-corda entre outras brincadeiras.

Para participar é preciso se inscrever pelo telefone 3164-1131.

publicidade

A programação especial de férias será das 9h às 11h e das 13h30 às 15h30, de segunda a sexta-feira.

Podem participar crianças de 3 meses até 6 anos de idade. O espaço fica na rua Terra, 326, Jardim Tupancy.