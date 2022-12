Cerca de 20 mil alunos de Barueri recebem brinquedos de Natal da Prefeitura

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), realiza a tradicional entrega dos brinquedos de Natal às crianças das Maternais e Emeis da rede municipal de ensino durante esta semana.

publicidade

Nas maternais, cerca de 11 mil crianças receberão os brinquedos. Nnas Emeis, 9,5 mil serão beneficiadas. Os presentes natalinos variam entre bonecas, bolas, carrinhos, jogos, e outros.

Na maternal João Batista Pazinato, que fica no bairro Aldeia de Barueri, a entrega foi especial e contou até com a presença do Papai Noel. As crianças e os pais estavam animados.

publicidade