Certificação para empresas inclusivas é aprovada na Câmara de Osasco

Durante a sessão desta quinta-feira (20), o plenário da Câmara Municipal de Osasco aprovou em segundo turno o projeto de lei que cria o Selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência (PcD).

publicidade

De iniciativa da vereadora pastora Cristiane Celegato (Agir), a proposta visa reconhecer as empresas que mantêm políticas de inclusão e valorização das pessoas com deficiência.

“Quero agradecer o voto de todos, sabendo que esse projeto é muito importante para respeito e visibilidade das pessoas com deficiência. Agora ele vai para a sanção do nosso prefeito. Eu conto com a sua sensibilidade, nosso prefeito”, declarou a vereadora Cristiane.

publicidade

O projeto começou a ser discutido e votado na terça-feira (18) e passou pela segunda votação, com 17 votos favoráveis. Agora, o texto seguirá para análise do prefeito Rogério Lins (Podemos), que pode sancionar ou vetar.