Cervejaria lança ‘cerveja’ para cachorro

Que tal sair com seu grande parceiro para tomar uma boa cerveja? Mas, sabemos que os cachorros não podem consumir uma cerveja como a que estamos acostumados, certo? Pensando nisso a Colorado lança a Cãolorado, uma “cerveja” especialmente para os cachorros, feita com extrato de malte e levedo de cerveja.

A Cãolorado, que terá os sabores de carne e frango, é uma proteína líquida fabricada sem teor alcoólico, rica em vitaminas e fibras e foi desenvolvida por experts em nutrição e veterinários especialistas em alimentação animal. Feita especificamente para os cachorros, ela não passa pela fermentação e nem é carbonatada.

“Nos últimos meses, nos juntamos a especialistas do mundo animal para lançar a Cãolorado, uma ‘cerveja’ boa para cachorro. Queremos incentivar que as pessoas estreitem a relação com seus cachorros”, afirmou Guilherme Poyares, gerente de marketing de Colorado.

A Cãolorado e os petiscos terão sua pré-venda no site do Empório da Cerveja até 21 de julho. Após esse período, os produtos poderão ser encontrados nos principais pet shops do Brasil.

A Cãolorado foi produzida em parceria com a Blue Hops e com a Padaria Pet.