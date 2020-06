CEU das Artes de Osasco fará live em homenagem à madrinha do samba Beth Carvalho

O Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes, que administra os Centros de Artes e Esportes Unificados (CEU) das Artes de Osasco, vai realizar uma live musical com a Cantora Adryana Ribeiro em homenagem à madrinha do samba Beth Carvalho no sábado (27).

A live será transmitida a partir das 17h, nas páginas do CEU no Facebook, e contará com a participação da Orquestra Digital formada por alunos do CEU 1° de Maio e do CEU Bonança. Devido a quarentena contra o novo coronavírus (covid-19), os alunos vão apresentar suas performances musicais online, direto de suas residências.

O repertório da apresentação musical está repleto de clássicos do samba consagrados pela interpretação de Beth Carvalho, como Andança, O Mundo é um Moinho e As Rosas Não Falam.

Esta será a segunda vez que Adryana Ribeiro canta junto com a Orquestra CEU das Artes. Em novembro, a cantora foi a convidada especial da apresentação musical de inauguração do Concerto de Orquestras.