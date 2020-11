CEU das Artes de Osasco promove live do espetáculo InconscienteMente nesta quinta

A Prefeitura de Osasco realizará, nesta quinta-feira (26), às 18h, uma live para transmitir o espetáculo “InconscienteMente”, que abordará a complexidade da mente e do comportamento humano, por meio de técnicas de mentalismo aliadas aos conceitos da psicologia.

O espetáculo criado pelos psicólogos e mentalistas Beto Parro e Rafa Moritz, que é um grande sucesso nos palcos, será transmitido ao vivo na página do Facebook do CEU das Artes de Osasco e no canal da Secretaria de Cultura, no YouTube.

Os atores querem mostrar que, por meio dos conceitos de psicologia e técnicas de mentalismo (uma categoria do ilusionismo), é possível se surpreender com novos experimentos divertidos nesse espetáculo virtual e interativo, com uma boa dose de bom-humor e improviso.

O evento será realizado pela administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura e o Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes, e contará com a presença de educadores dos CEUs das Artes de Osasco e ainda, com a participação de Hugo Zaragossa, mágico e ilusionista, que estará no estúdio da TV CEU apresentando os truques de ilusionismo junto à plateia virtual.