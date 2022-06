CEU das Artes na zona Sul de Osasco é reaberto após reforma

No último sábado (11), foi reaberto à população o Bloco Esportivo e Cultural (BEC) do Centro de Educação Unificada José Saramago (CEU Saramago), na zona Sul de Osasco.

publicidade

O espaço passou por ampla reforma e modernização e atenderá os mais de 1.900 alunos de EMEI e EMEF matriculados na unidade, assim como moradores da comunidade, mediante inscrição, com atividades voltadas de arte, cultura e esporte.

A piscina semiolímpica recebeu piso adaptado, novas pranchas de surf e espaguetes de natação. A quadra recebeu nova iluminação e forro. Os vestiários foram todos reformados, com troca de portas, pias e janelas. O teatro recebeu novo forro e melhorias na rede elétrica. Também foram reformadas a pista de skate e as salas multiuso.

publicidade

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, participaram da reabertura do espaço, que contou com apresentações da Orquestra dos CEUs das Artes do Jardim 1º de Maio e do Jardim Bonança. “Vamos garantir que aqui, no CEU Saramago, no contraturno escolar, as nossas crianças tenham educação, cultura e entretenimento”, disse o prefeito.

O CEU das Artes José Saramago contará com oficinas de Hip Hop, Ballet, Capoeira, Teatro, Circo, Instrumentos de Orquestra, Instrumentos de Banda, Musicalização Infantil, Canto Coral, Arte Digital, Jogos de Tabuleiro, Futsal, Yoga, Pilates, Treinamento Funcional, Jogos Eletrônicos, Jogos Aquáticos, Natação, Judô, Jiu-Jitsu e Kung Fu.

publicidade

Confira como participar das atividades no CEU José Saramago, em Osasco:

Para usar o equipamento e participar das atividades, a população deverá fazer prévia inscrição diretamente no CEU Saramago – Avenida João de Andrade, 1355, Jardim Santo Antônio.

A quadra esportiva será aberta para uso da comunidade de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h, sempre mediante agendamento prévio. Durante o dia, terá uso exclusivo destinado às aulas da escola do CEU Saramago.

Aos sábados, a quadra terá atividades dirigidas das 9h às 13h e atividades de modalidade livre das 13h às 19h. Aos domingos, também será destinada à modalidade livre, das 9h às 19h.

Piscina – aos sábados será utilizada pela comunidade das 9h30 às 18h. Aos domingos será aberta para nado livre. Será necessário inscrição, carteirinha e exame médico para utilização da piscina.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2670-7428 ou diretamente na secretaria do CEU Saramago, localizado na Avenida João de Andrade, 1355, Jardim Santo Antônio.