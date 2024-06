CEUs de Osasco promovem 2ª edição do Torneio de Vôlei em parceria com Fundação Bradesco

O CEU 1º de Maio e o CEU José Saramago, em Osasco, realizarão neste sábado (29), a partir das 9h, a 2ª edição do Torneio de Vôlei em parceria com a Fundação Bradesco. O evento, realizado no CEU José Saramago, contará com duas partidas: uma masculina sub-19 e outra feminina sub-15, reunindo equipes locais e convidadas.

A competição é fruto de uma iniciativa que oferece oficinas gratuitas de vôlei nos CEUs das Artes de Osasco, atendendo cerca de 70 adolescentes mensalmente. A parceria com a Fundação Bradesco fornece material esportivo, uniformes e acompanhamento técnico, além de oferecer aos atletas de destaque a chance de ingressar em times profissionais.

As oficinas regulares são realizadas em dias específicos nos CEUs Bonança e 1º de Maio, atendendo diversas faixas etárias e categorias, incluindo turmas mistas. Interessados podem obter mais informações pelos telefones (11) 3656-1941 (CEU Bonança) e (11) 2670-7019 (CEU 1º de Maio) ou através das redes sociais @ceubonanca e @ceu1demaio.

Serviço:

2ª edição do Torneio de Vôlei: Sábado, 29/06, 9h, grátis, para todos os públicos.

Bloco Educacional, Esportivo e Cultural – CEU José Saramago: Av. João de Andrade, 1.355 – Jd. Santo Antônio – Osasco