“Chá das Princesas” é atração inédita no SuperShopping Osasco

O SuperShopping Osasco preparou uma atração para encantar pais e crianças da região, o Chá das Princesas. Cinderela, Branca de Neve, Bela e Aurora desembarcam em Osasco e convidam os visitantes para um divertido chá da tarde com apresentações imperdíveis, lanchinhos e um baile real.

O Chá das Princesas, que será feito durante todos os sábados e domingos do mês de junho no 2º Piso ao lado da B.Mart, é recomendado para crianças de dois a 11 anos. É necessário a presença de um responsável maior de idade durante toda a programação.

O convite para a atração custa R$ 60 para as crianças e R$ 70 para os acompanhantes. Durante o chá com as princesas favoritas, os pequenos têm direito a um lanche para recarregar as energias durante as apresentações e brincadeiras.

SERVIÇO

Chá das Princesas no SuperShopping Osasco

Quando: aos sábados e domingos de junho, às 14h, 16h e 18h com 60 minutos de duração

Valores: R$ 60 para crianças e R$ 70 para adultos

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1.828 – Vila Yara – Osasco