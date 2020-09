Chaves metaleiro? Músico argentino viraliza na web e vira meme

Neste fim de semana, a foto de um músico argentino, que foi chamado de “Chaves metaleiro” pelos internautas, viralizou na internet e rendeu uma enxurrada de memes. O motivo? A semelhança com o ator mexicano Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chaves.

Phi Claudio Gonzáles é o nome do argentino que compartilhou uma foto com os amigos nas redes sociais e não imaginava que seria motivo de muito riso entre os fãs do personagem que deu nome a um dos seriados mais populares, que recentemente deixou de ser exibido no SBT, emissora sediada em Osasco.

Nas rede sociais, o “Chaves metaleiro” compartilha fotos em eventos com camisetas de bandas de rock famosas, como Pink Floyd, Nirvana, Rammstein, entre outras. A semelhança com Roberto Bolaños, fez com que a internet lembrasse, com carinho e muito humor, do ator que faleceu em 2014, aos 85 anos e conquistou uma legião de fãs no Brasil e em toda a América Latina.

O músico gostou tanto da criatividade dos internautas que passou a compartilhar em suas redes sociais os memes que achou mais divertidos. “Eu rio dos memes. Quem fez isso falou comigo se desculpando. Eu não fico com raiva de jeito nenhum”, escreveu. “É para rir um pouco. Não para humilhar (…) Um pouco de humor nesse momento de m…”, continuou Phi Gonzáles.

olha o chaves metaleiro e pegador pic.twitter.com/9QIrzoh281 — olimpisu (@danielolimpio27) September 26, 2020

o chaves metaleiro é mais parecido com o chaves do que o chaves pic.twitter.com/hQqfRfLc0Q — Falso Gordo (@FalsoGordo) September 28, 2020

já viram o chaves metaleiro hoje? pic.twitter.com/Dpakbhsgfy — Uriah Heep (@arthurhenrqs) September 27, 2020

juntar dinheiro pra ir na argentina no bar do chaves metaleiro — deletando o app (@mundinho_tetsuo) September 26, 2020

e o chaves que saiu da vila pra virar metaleiro? pic.twitter.com/pMerwexMrz — até onde os carecas lavam o rosto? (@eiBode) September 25, 2020