Chef Flavio Duarte ensina receita de petisco natural e saudável para o seu gato

Para quem cria gatos em casa, as dúvidas sobre o que o felino pode ou não comer, além da quantidade diária de ração recomendada, são bem comuns. E assim como os cachorros, os gatos também ficam felizes com petiscos oferecidos entre as refeições. Mas cuidado, pois nem todos os aperitivos que damos fazem bem para a saúde do animal.

publicidade

Para não ficar mais em dúvida sobre o que oferecer para o felino, o chef pâtissier Flavio Duarte ensina uma deliciosa receita de Petisco para Gatos. Ele desenvolveu a iguaria após observar os comportamentos de Ariel, gatinho de estimação de seu amigo Dario Heberson, e do qual é padrinho.

“Observei que ele sempre queria comer a comida dos adultos. Então notei que, com o tempo, aquilo poderia fazer mal para sua saúde. Aí criei essa receita para ele poder comer uma comida mais saudável”, disse o gastrônomo.

publicidade

Receita:

Petisco para gatos

Ingredientes

publicidade

* 1 lata de atum conservado em água e sem sal // * 1 xícara (de chá) de farinha de aveia // * 1/2 xícara (de chá) de abóbora fervida // * 1 ovo // * 1 colher (de sopa) de azeite // * 1 colher (de sopa) de catnip seco

Modo de preparo:

* Coloque todos os ingredientes no processador de alimentos e bata até que a massa esteja homogênea.

* Pré aqueça o forno em 180 graus, forre uma assadeira com papel manteiga e reserve.

* Unte as mãos e faça pequenas bolinhas com a massa, coloque na assadeira e de uma apertadinho no centro de cada bolinha;

* Leve ao forno e asse por 12 a 14 minutos ou até que seus petiscos estejam douradinhos

* Deixe esfriar completamente

* Guarde em um recipiente e conserve na geladeira por no máximo 4 dias

Dica do Chef

Com um palito antes de assar, faça um “x” nas bolinhas, tudo isso para facilitar a mordida.

Confira outras receitas, inclusive para pets, no Instagram do chef Flavio Duarte: