Chevrolet Cruze tem visual mais esportivo em sua nova versão

“Decidimos juntar as tecnologias mais valorizadas pelos clientes do sedã com o visual mais dinâmico até então exclusivo do modelo Sport6", diz diretor da GM

A Chevrolet começa o ano com novidades na sua linha de veículos premium. A primeira delas é o retorno da versão LTZ para o Cruze. Nesta configuração, o sedã inova ao trazer rodas, grade e para-choque mais esportivos, além de um pacote de equipamentos realmente surpreendente para a categoria.

O preço ainda não foi divulgado. Hoje o Cruze tem versões com valores entre cerca de R$ 114 mil e R$ 139 mil.

Além do estilo frontal diferenciado, o Novo Cruze LTZ caracteriza-se pelas rodas aro 17 com acabamento especial, pelas lanternas com LED, pelo interior premium em tom escurecido, pela câmera de ré de alta definição e pela nova geração do Chevrolet MyLink com sistema de Wi-Fi nativo. O motor turbo de alto desempenho, a transmissão automática de seis marchas e o OnStar também estão presentes.

“Decidimos juntar as tecnologias mais valorizadas pelos clientes do sedã com o visual mais dinâmico até então exclusivo do modelo Sport6. Tudo isso somado a excelente dirigibilidade, segurança e sofisticação tão reconhecidas nesta plataforma. Com essa combinação, o Novo Cruze LTZ torna-se um reforço importante para potencializar a nossa presença na porção premium do mercado”, diz Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul.

A versão LTZ é bastante conhecida na linha Chevrolet e fez muito sucesso nas gerações anteriores do Cruze. Agora o modelo volta com design atualizado, apelo mais esportivo e pacote de equipamentos ainda mais completo para acompanhar os novos anseios do consumidor que valoriza este tipo de veículo.

A versão intermediária do Novo Cruze vai estar disponível igualmente para o modelo Sport6, que, por sua vez, ganhará visual mais sofisticado na versão Premier – para acompanhar o acabamento mais exclusivo e requintado da configuração topo de linha do sedã.

“As mudanças têm como intuito gerar maior diferenciação entre as três versões do Cruze, reforçando a identidade de cada uma delas para atender as preferências dos diferentes perfis de consumidores. Com isso, passamos a ofertar o Cruze LT para quem busca um veículo premium com características mais tradicionais, o Cruze LTZ para quem busca um de apelo mais esportivo e o Cruze Premier como sinônimo de máxima sofisticação e requinte, nas duas opções de carroceria”, explica Fioco.

Para o executivo, o lançamento destas novidades cerca de um ano após a chegada do novo modelo às lojas reforça o comprometimento que a empresa mantém com o estratégico segmento de automóveis de passeio premium na região.

Toda as novidades do Cruze e do Cruze Sport6 chegam à rede de concessionárias Chevrolet a partir de meados de fevereiro em sete opções de cores: Cinza Satin Steel, Branco Abalone, Vermelho Edible Berries, Preto Ouro Negro, Branco Summit, Azul Eclipse e Prata Switchblade.