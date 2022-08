“Chico da Tiana” se apresenta em Barueri neste domingo

O humorista Cleber Rosa, mais conhecido por seu personagem Chico da Tiana, traz seu show “Peidâno na Farofa” para o Centro de Eventos de Barueri (Av. Sebastião Davino dos Réis, 672 – Jardim Tupanci) neste domingo (7).

Com mais de 1 bilhão de visualizações e 4 milhões de seguidores, Cleber Rosa traz seu show de humor que aborda situações comuns da vida de um homem simples; causos do seu personagem mais querido e popular, Chico da Tiana; e o quadro Reclamação do Dia, que divertem plateias por onde passa.

A apresentação promete referências locais e é liberada para pessoas de todas as idades, já que o texto é livre de palavrões.

O show será às 18h e os ingressos podem ser adquiridos pelo site Bilheteria Express.