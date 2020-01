Chiquinho Scarpa agora nega que implantou chip com GPS na namorada: “respondi brincando”

O milionário Chiquinho Scarpa se pronunciou após viralizar a notícia de que ele teria implantado um microchip com GPS na namorada para monitorar os passos dela. De acordo com ele, a informação resulta de uma “brincadeira” e ele nem está mais junto com a namorada alvo da polêmica, Luana Risério.

“Terminei com Luana no dia 13 de outubro, de 2019. Dei essa entrevista em agosto, de 2019. Não entendi porque só publicaram agora. Já terminamos. A história começou quando a repórter disse que eu precisaria de um GPS para encontrar a Luana aqui em casa, de tão grande o imóvel é. E eu respondi brincando: ‘Eu já implantei um chip nela’. Realmente não imaginaria que alguém pudesse acreditar nessa história”, esclareceu, ao Uol.

Ele diz que apesar do término com Luana, eles mantiveram uma boa relação. “Somos amigos ainda. Acabei de falar com ela inclusive”.