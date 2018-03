Chuva da terça-feira (20) pode ser causadora do desabamento da casa do Novo Osasco

Chuva da terça-feira (20) pode ser causadora do desabamento da casa do...

Uma casa localizada na Rua Miguel Nahka, no Novo Osasco, desabou na manhã desta quarta-feira (21), e um dos motivos pode ter sido a grande chuva de ontem (20).

De acordo com a prefeitura de Osasco, a Defesa Civil foi acionada ainda ontem (20), após as chuvas, pois o proprietário do imóvel alegou ter ouvido vários estalos em sua residência. As equipes que foram ao local optaram pela interdição do local.

A equipe da Defesa Civil foi local hoje (21), por volta das 10h40, e interditou o imóvel, desocupando também dois imóveis vizinhos. Não houve vítimas.

A Prefeitura informou que equipes da Secretaria de Assistência Social se encontram no local e oferecerão abrigo nas Casas de Acolhimento do município para as famílias atingidas