Chuva de hoje “é uma das mais agressivas que já atingiu Barueri”, diz Furlan

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), se pronunciou nas redes sociais sobre os alagamentos em diversos pontos da cidade nesta segunda-feira (10), em decorrência da chuva que cai desde a noite de domingo. “Uma das mais agressivas que já atingiu Barueri em todos os tempos”, disse Furlan.

“Estamos desde as 4 horas da manhã com um Gabinete de Crise instalado na Secretaria de Segurança, monitorando e atuando nas consequências dessa chuva de hoje, considerada uma das mais agressivas que já atingiu Barueri em todos os tempos”, declarou o prefeito.

“Neste momento, os trabalhos estão direcionados a prestar auxílio à população. Estamos com uma força-tarefa para recuperar as áreas afetadas, os bairros estão sendo monitorados e as secretarias permanecem em plantão”, completou Furlan.

Segundo a Defesa Civil de Barueri, o índice pluviométrico registrado na cidade entre 2h30 da manhã e por volta das 7h desta segunda chegou a 130 mm, sendo que 70 mm foi apenas no intervalo de uma hora. Volumes acima de 50 mm em pouco espaço de tempo já são considerados como “chuva violenta” pelos institutos de meteorologia.

Em função das dificuldades de deslocamento, as aulas foram suspensas na rede municipal de ensino e nas unidades da Fieb, além de repartições públicas municipais.