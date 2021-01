A forte chuva que caiu na tarde desta quinta-feira (14) causou diversos pontos de alagamentos em Osasco. A avenida Fuad Auada, em Presidente Altino, ficou submersa.

A água também subiu em um trecho da avenida Maria Campos, na região central da cidade, e impediu a passagem de carros e motos.

Foram registrados ainda alagamentos na avenida Fuad Auada, em Presidente Altino, na avenida Padre Vicente Melillo, no Umuarama, no Km 18 e no Jardim Roberto.

