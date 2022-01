Chuva provoca alagamentos e veículos ficam submersos em Santana de Parnaíba

As fortes chuvas que atingiram a região nesta segunda-feira (3) causaram diversos pontos de alagamentos em Santana de Parnaíba. Alguns trechos da avenida Tenente Marques, que liga o município à Cajamar, ficaram submersos.

Quem transitou pela região da Fazendinha encontrou problemas para se locomover. Também foram registrados alagamentos nos bairros Parque Jaguari e Parque dos Eucaliptos.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver alguns veículos debaixo d’água.

Alerta da Defesa Civil

Com a previsão de mais chuva nos próximos dias, a Defesa Civil de Santana de Parnaíba emitiu um alerta à população, na tarde desta segunda-feira. “Há previsão de elevados acumulados para todo o período, e, como também haverá um grande volume de água caindo em um espaço curto de tempo, existe risco de transtornos”, diz o comunicado.

Em caso de emergência, o munícipe pode entrar em contato com a Defesa Civil por meio do telefone 199, ou ligar para o Corpo de Bombeiros, no 193, ou ainda acionar a Guarda Civil Municipal no telefone (11) 4622-8900 ou 153.