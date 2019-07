Com as chuvas desta quinta-feira (4), cinco casas desabaram e outras foram interditadas à beira de um córrego na região do Jardim Elvira, em Osasco. Não houve feridos.

As famílias afetadas estão na casa de parentes e recebendo assistência da Prefeitura, segundo o secretário de Obras de Osasco, Lau Alencar. “As pessoas serão orientadas, terão bolsa aluguel”, declarou, à TV Record.

Obras de desassoreamento realizadas na área também teriam contribuído para os desabamentos.