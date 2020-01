Chuvas provocam deslizamento de terra e queda de muro em Barueri

Na tarde desta quinta-feira, 2 de janeiro, um deslizamento de terra em Barueri provocou o desabamento de um muro na cidade. O noticioso Cidade Alerta, da TV Record, chegou a relatar a existência de pelo menos 3 vítimas, mas as notícias foram desmentidas em seguida.

O deslizamento foi causado pelas fortes chuvas que atingiram toda a região nesta quinta-feira. Viaturas dos Bombeiros e da Defesa Civil do município prestaram socorro no local. O barranco que deslizou fica na rua Marcos Antonio Marques, no Jardim Audir, e provocou a queda de um muro de arrimo.

Partes da região central da cidade de Barueri também ficaram alagadas. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, até o final da noite da quinta-feira, a corporação havia atendido 22 casos de desabamentos, 81 acionamentos por enchentes e outros 21 chamados por quedas de árvore no Estado de São Paulo.

Com informações do Cidade Alerta e BombeirosPMESP.