Cia. da Consulta inaugura clínica em shopping de Osasco

Osasco recebeu a mais nova unidade da Cia. da Consulta, rede de clínicas independentes que oferece serviços integrados de saúde em um único lugar. Inaugurada na quarta-feira (18), a unidade fica dentro do Osasco Plaza Shopping e é a primeira clínica da empresa fora da Capital paulista.

“Estimamos atender, em média, mil pessoas já no primeiro mês e tudo isso em um ambiente que preza pelo atendimento, conveniência e facilidade de realizar consultas, exames e cirurgias em um único lugar”, explica Felipe Folco, diretor médico da Cia. da Consulta.

A nova clínica faz parte do plano de expansão da empresa, que almeja dobrar o número de unidades até o primeiro semestre de 2020. “Pensamos no bem-estar e conforto do paciente para entregar um serviço de qualidade com foco na prevenção. Esses cuidados são fundamentais”, afirma o CEO e fundador da Cia. da Consulta, Victor Fiss.

Mais informações: 2828-2008.