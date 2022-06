Cia La Mínima apresenta espetáculo “Rádio Variété” em parque de Barueri

O Parque Municipal Dom José, em Barueri, será palco do espetáculo “Rádio Variété”, da Cia La Mínima, neste domingo (20). Atração gratuita começa às 11h, por meio do projeto Cultura no Parque.

publicidade

O espetáculo criado em 2010 é baseado na cultura nordestina, tem como fio condutor o rádio, e tem direção geral assinada por Antônio Nóbrega.

Na peça, três artistas começam a instalar uma parafernália um tanto tecnológica, porém, aparentemente obsoleta. Aos poucos, esse conjunto toma a forma de um estúdio de rádio-circo-teatro, onde desfilarão atrações jornalísticas-dramático-musicais.

publicidade

SERVIÇO

Cia La Mínima apresenta “Rádio Variété” no Cultura no Parque

publicidade

Quando: Domingo 20/06, às 11h

Onde: Rua Ângela Mirella, 500, Jardim Barueri