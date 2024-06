Cia Paulista de Dança apresenta “Dom Quixote” em Barueri

A Companhia Paulista de Dança, sob a direção artística de Adriana Assaf, apresenta em Barueri mais um grande espetáculo de ballet clássico. Desta vez, a companhia traz ao palco do Teatro Barueri Praça das Artes a apresentação “Dom Quixote”, uma adaptação em três atos da famosa obra homônima de Miguel de Cervantes.

O espetáculo poderá ser conferido nos seguintes dias e horários:

– 15/06 – 20h30

– 16/06 – 17h

Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla.

Em “Dom Quixote”, a Cia Paulista de Dança convida o público a embarcar em uma jornada onírica, onde os sonhos e a imaginação são celebrados como atos heroicos. Inspirada no clássico livro de Cervantes, a trama acompanha as aventuras do fidalgo idoso Dom Quixote, que, após ler tantos romances de cavalaria, enlouquece e passa a acreditar ser um poderoso Cavaleiro Andante. Junto de seu cavalo Rocinante e seu fiel escudeiro Sancho Pança, ele parte em busca de aventuras e desafios.

A apresentação contará com a participação especial alunos do Núcleo de Dança de Barueri.

O Teatro Barueri Praça das Artes fica na Rua Min. Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jd dos Camargos.