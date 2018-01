Ciclista é atropelado e morre na Rodovia Anhanguera em Osasco

Na manhã deste domingo (21), um ciclista foi atropelado e morto no KM18 da Rodovia Anhanguera, sentido interior, na região do Parque São Domingos.

Demerval de Oliveira Santos Filho, o Dermê, de 46 anos, treinava para uma prova de ciclismo que ocorrerá no próximo final de semana quando ocorreu o acidente.

Segundo a reportagem da Globo, um Palio branco saiu da faixa da esquerda na rodovia e atravessou três faixas até o acostamento onde Dermê e um amigo estavam pedalando. A suspeita é que o motorista tenha dormido no volante.

O ciclista foi arremessado a uma altura de 4 metros e caiu na frente de seu amigo. O motorista fugiu logo em seguida.

A concessionária que administra a rodovia cedeu as imagens para a Polícia Civil, mas não foi possível identificar a placa do veículo. No momento, a Polícia está em busca das imagens de segurança das câmeras do pedágio, que fica a 7km do local do acidente.