Ciclista perde o controle da bicicleta e morre em acidente em Itapevi

Em Itapevi, um acidente com sua bicicleta na noite desta sexta-feira (19) acabou com os sonhos de Jheniffer Costa, de 28 anos, apaixonada por esportes e recentemente formada em educação física.

Jheniffer perdeu o controle da bicicleta na descida da antiga fábrica Cimenrita, no bairro Itacolomi, em Itapevi, e se chocou de frente com um carro que estava subindo. Com o choque, ela foi lançada a mais de 20 metros do carro. A ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois do acidente, que ocorreu por volta das 22h.

Nas redes sociais, amigos e parentes prestaram homenagens a Jheniffer, considerada uma mulher simpática e batalhadora. “Parece mentira que você se foi. Uma pessoa sonhadora, brincalhona sempre batalhou na vida”, postou uma amiga.

“Tive a oportunidade de trabalhar com essa menina. Era uma ótima amiga, não estou acreditando. Que você Descanse em paz, Jheniffer, que Deus te receba de braços abertos no colo dele. Meus sentimentos para a família e a todos que gostam dessa garota de ouro”, comentou outra amiga. (Com informações de “Batalhão Policial Itapevi”)