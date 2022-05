Ciclistas de Osasco e Barueri recebem campanha educativa da CCR Viaoeste

A CCR ViaOeste promoverá campanhas educativas para ciclistas em Osasco e Barueri nos próximos finais de semana, incluindo a dinâmica do “ponto cego”.

Nesse domingo (22), a ação será realizada na Avenida Lázaro de Melo Brandão, em Osasco, em parceria com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Osasco.

No dia 29 de maio, a iniciativa será realizada na avenida Dr. Dib Sauaia Neto, no Alphaville, em Barueri, com participação do Departamento Municipal de Trânsito de Barueri. As duas campanhas têm início às 7 horas.

Com exemplos práticos, a equipe de segurança viária da concessionária utilizará um caminhão para demonstrar pontos em que a visibilidade dos motoristas fica prejudicada e pode causar acidentes envolvendo ciclistas, motociclistas e pedestres.

De acordo com o coordenador de tráfego da CCR ViaOeste, Alessandro Pereira, o objetivo é chamar a atenção dos ciclistas para os cuidados ao pedalar. “Os riscos são maiores nas rodovias em virtude do fluxo intenso e alta velocidade dos veículos”, enfatiza.

“Outro fator de perigo é que a movimentação de veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, pode desestabilizar a bicicleta e causar acidentes. Por isso, nossa recomendação é buscar sempre vias com baixo movimento e ciclofaixas nos trechos urbanos, pois são locais apropriados e mais favoráveis para essa prática esportiva”, completa.