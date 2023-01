Ciclistas de Osasco participam de competição no interior paulista

O grupo de ciclismo osasquense Team Altino, o antigo PedalAltino, participou no domingo (22), da primeira competição da temporada de 2023. A Copa Tempermax MTB foi realizada na cidade de Piedade, no interior de São Paulo.

A competição reuniu mais de 600 atletas, divididos em sete categorias: PRÓ, Dupla Masculina, E-Bike, Sport, Dupla Mista, PCD e FUN.

Subiram ao pódio os 5 primeiros colocados de cada categoria. Os atletas do Team Altino Osasco garantiram pódio nas categorias PRÓ e Sport:

SPORT – 2° Lugar na geral: Aline Sthanke

SPORT – 4° lugar na geral: Karina Fernandes

SPORT – 3° lugar na SUB40: Andréa Mendes

SPORT – 5° lugar na SUB45: Cátia Pereira

PRÓ – 2° lugar e 4° na geral: Lucas Rodrigues

PRÓ – 4° lugar na SUB40: Flávio Caetano

No próximo domingo, dia 29 de janeiro, representando Osasco, os atletas participarão da 1ª Etapa da Copa FBR 2023 no município de Morungaba, em São Paulo.

Team Altino

Na primeira semana de janeiro, o grupo de ciclismo que nasceu no bairro de Presidente Altino, anunciou uma reformulação para 2023, o que inclui novo nome, que deixou de ser PedalAltino para Team Altino Osasco, identidade visual e novos uniformes com o brasão e as cores da cidade de Osasco.

Quem quiser conhecer mais o grupo de ciclismo osasquense pode seguir no Instagram: @teamaltinoosasco