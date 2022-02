Ciclistas de Osasco se destacam em competição de Mountain Bike no interior paulista

Dezenas de ciclistas de Osasco participaram de uma competição de Mountain Bike, no domingo (13), em Monte Mor, interior paulista. Evento reuniu mais de 800 atletas de diversas regiões de São Paulo.

Entre os destaques está o grupo osasquense PedalAltino, que reúne ciclistas de Osasco e região, que conquistou seis troféus nas seguintes modalidades: 4 na categoria FUN (17km) com duas duplas; e 2 na categoria PRO (50km), ambos em terceiro lugar, porém um na subcategoria Master A e outro na Master B.

Os atletas da bicicletaria BarbaBikes, que fica no Helena Maria, também se destacaram e conquistaram cinco troféus: 1 na categoria FUN, 2 na categoria Sport Feminina, 1 na categoria Sport Masculino e 1 na categoria PRO Masculino.

A competição foi a primeira etapa de cinco, pela Copa FBR 2022. As equipes já se preparam para representar Osasco na 2ª Etapa da Copa FBR que será realizada em Itupeva, no dia 27 de março.

Também participaram da competição ciclistas das bicicletarias do Orlando, Bike Site e BKF.