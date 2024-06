Ciclistas osasquenses brilham em mais três competições

Os ciclistas osasquenses, representantes do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, participaram recentemente de três provas: 12ª edição do Festival Brasil Ride, Ultramaratona Desafio Caminho de Aparecida e a terceira etapa FBR MTB.

Entre 29 de maio e 1 de junho foi a vez da 12ª edição do Festival Brasil Ride reunir atletas brasileiros e de diversos países. Nessa prova, os ciclistas de Osasco Anderson Albert e Vinicius Francez competiram na categoria Pro Master, finalizando em 12º e 27º, respectivamente.

A 8ª Ultramaratona Desafio Caminho de Aparecida, realizada em Alfenas, Minas Gerais, reuniu 170 atletas de São Paulo e Minas. Abel Jessé da Costa, de Osasco, participou na categoria Pro Master C, finalizando no terceiro lugar e em nono na posição geral.

“Foi uma prova desafiadora física e mentalmente, realizada de uma forma interrupta. Foram 15h20m de prova e 282 km, largando de Minas Gerais às 22h para chegar até São Paulo”, afirmou o ciclista Abel Jessé.

Já na terceira etapa FBR MTB, os representantes osasquenses obtiveram excelentes resultados. Na categoria Pro Geral, Maria Julia finalizou com 1º lugar. Abymael Germano competiu no Elite Sport, finalizando em 6º lugar, e Karina no Master Sport ficou em 4º lugar.

“Parabéns aos nossos ciclistas que se dedicam nos treinamentos para sempre nos representar com maestria”, elogiou o secretário de Esporte de Osasco, Thiago Borges Batista.