Ciclistas osasquenses se destacam em competição em Mairinque

Neste domingo (10), a equipe osasquense de ciclismo participou da 4ª etapa da Copa FBR, em Mairinque, no interior paulista.

A competição foi disputada nas categorias Pro/Gravel, Sport/E-Bike e Fun. Na categoria Fun, na prova feminina, Karina Fernandes conquistou o primeiro lugar e o segundo lugar no geral, seguida por Thais Oliveira que ficou com a 2ª colocação na Fun e em 4º no geral. Na prova masculina, Lucas Pedrosa ficou com o 5° lugar na categoria Fun.

Na categoria Sport, na prova feminina, Cristiane Serrano ficou em 1° e em 3° no geral, com Eduarda Luque em 2ª posição na categoria. Pela prova masculina, Vinicius Francez ficou com o 7° lugar na categoria Elite.

Na categoria Pro, Jhon Barros ficou em 1° e 5° na geral. Abel Jesse ficou com o 4° lugar e Thiago Júnior foi o 7° na Pro. Abel Jesse e Thaís Oliveira integram o Programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco.

“O ciclismo osasquense está competindo todas as semanas. É incrível ver a ótima regularidade dos atletas, com resultados expressivos em quase todas as competições”, comentou o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.