Ciclistas saem de Osasco e pedalam 292 km até Paraty, no Rio de Janeiro

Um grupo de 12 ciclistas saiu de Osasco e pedalou até Paraty, no Rio de Janeiro neste fim de semana. Os atletas são do PedalAltino, um dos maiores grupos de ciclismo da região, que nasceu em Presidente Altino, município osasquense e hoje conta com ciclistas de diversas cidades.

O desafio teve início na sexta-feira (30), às 20h30, na Praça Dicran Echerefian, em Presidente Altino, e terminou por volta das 15h de sábado, no destino. Foram 292 quilômetros pedalados no em quase 20 horas de percurso.

Ao sair de Altino, o grupo percorreu a avenida das Nações Unidas, Marginal Tietê e as rodovias Ayrton Senna, Governador Carvalho Pinto, Presidente Dutra, Paulo Virgínio e a RJ165, mais conhecida como Estrada Real, que liga os municípios de Cunha, em São Paulo, a Paraty, no Rio de Janeiro.

Maciel Callado, ciclista que participou do desafio, explica que para pedalar quase 300 quilômetros é preciso ter mais do que um bom preparo físico. “Foi um desafio físico? Com certeza absoluta! Mas também demandou uma força interior, uma determinação e um senso de superação extraordinário”.

Durante o trajeto, um carro de apoio permaneceu à disposição dos ciclistas para que eles pudessem se alimentar em algumas paradas. Esse foi o pedal mais longo feito pelo grupo, que pretende encarar desafios ainda maiores.

Semanalmente o PedalAltino movimenta mais de 300 ciclistas, de várias idades. No grupo, há pedal para crianças, adultos iniciantes e avançados. Para conhecer mais sobre o grupo, basta procurar por PedalAltino nas redes sociais.

