Ciclofaixa de Osasco vai funcionar só até às 11h30 a partir de domingo (13)

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou que a ciclofaixa aos domingos em Osasco só funcionará das 7h às 11h30, e não mais até às 16h, como vinha operando desde o início, em 2013. Haverá ainda mudanças no trajeto.

Inicialmente a alteração no horário ocorre em “caráter experimental”, segundo ele.

“A partir de domingo, em caráter ‘experimental’, a ciclofaixa, que é um importante espaço pro esporte e lazer, funcionará em novo formato, das 7h às 11h30, reduzindo inclusive o impacto no trânsito local”, anunciou o prefeito de Osasco, por meio das redes sociais, na noite desta segunda-feira (7).

Mudança é avaliada há 2 anos

A mudança após reclamações de motoristas com o impacto da ciclofaixa, de 15 quilômetros, no trânsito da cidade no horário de almoço. A alteração no horário é avaliada desde 2017. A ideia inicial era que a ciclofaixa funcionasse até às 13h.

Na época, Rogério Lins declarou: “A gente precisa avaliar se após às 13h existem ciclistas que ficam utilizando a ciclofaixa. A temperatura normalmente é muito alta. E a gente, quando está transitando de carro, vê que a frequência não é a mesma que pela manhã. Quem gosta de atividade física acorda cedo, pratica atividade física e depois, domingo, almoça com a família, não fica pedalando na ciclofaixa. Vamos fazer um estudo”.

Além disso, havia declarado o chefe do Executivo: “Muitas vezes é um horário em que todo mundo está saindo de casa, para fazer compras, para almoçar, e às vezes a gente vê um trânsito, principalmente na avenida Bussocaba, no viaduto Inês Colino, e o pessoal reclama: ‘olha, estou parado aqui há 30 minutos, contei e passou um, dois ciclistas’”.

Ciclovia

Paralelamente à alteração no horário da ciclofaixa aos domingos, o prefeito de Osasco anunciou uma ciclovia na avenida Visconde de Nova Granada. “Fica pronta em 30 dias e funcionará de segunda a segunda”, declarou Rogério Lins.

