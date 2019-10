Cidade dos Infláveis encerra atividades em Osasco

A Cidade dos Infláveis anunciou o fim de suas atividades no estacionamento do SuperShopping Osasco.

O parque havia anunciado que ficaria no local até o final do mês, mas, de acordo com a assessoria do empreendimento, “um atraso na documentação para a prorrogação impossibilitou a contratação de seguro com cobertura para os visitantes”.

Ainda de acordo com o parque, “os ingressos já comprados serão estornados para os clientes na próxima fatura do cartão de crédito utilizado na compra”.

Confira nota de esclarecimento sobre a saída da Cidade dos Infláveis de Osasco:

‘Nota de esclarecimento

A Cidade dos Infláveis informa que suspenderá a prorrogação das atividades do parque no Super Shopping Osasco, como anunciado no último dia 3 de outubro.

Um atraso na documentação para a prorrogação impossibilitou a contratação de seguro com cobertura para os visitantes.

Como a segurança de nossos clientes é prioridade, não daremos continuidade nas atrações, que divertiram milhares de famílias nas últimas semanas.

A Cidade dos Infláveis preza pelo cumprimento e respeito às normas.

Por ser itinerante, o parque segue sua programação em outras cidades pelo Brasil.

Os ingressos já comprados serão estornados para os clientes na próxima fatura do cartão de crédito utilizado na compra.

Agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição.