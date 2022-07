Cidades conveniadas ao CiOeste terão conselhos dedicados ao turismo

Na terça-feira (26) o Grupo de Trabalho de Turismo do Cioeste e da Região Turística Negócios & Cultura se reuniu com representantes de entidades como o Sebrae e instituições de ensino.

publicidade

As conversas do consórcio com representantes da sociedade civil têm avançado do sentido de consolidar as cidades para a vocação turística.

Para isso, a Fatec de São Roque assinou Protocolo de Cooperação mútua com o CiOeste para a criação de um plano de ação para pesquisas acadêmicas, coleta de dados e desenvolvimento de projetos e eventos.

publicidade

Além disso, na reunião, foi debatido sobre a criação de Conselhos de Turismo em todas as cidades, as inscrições e preenchimentos do SIS Mapas (Sistema de informações do Mapa do Turismo Brasileiro), a realização da I Feira de Turismo de Negócios da Região Oeste da Grande São Paulo, a Expo Turismo 2022, marcada para o final de novembro em Osasco e o estabelecimento de uma comunicação descentralizada para as informações a respeito do turismo. Também ficou marcado para 29 de setembro o 1º Encontro Regional dos Conselhos de Turismo, que deverá reunir 29 cidades para avançar sobre o tema.