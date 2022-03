Cidades da região receberam R$ 70 milhões em impostos da concessionária da Castello Branco e Rodoanel em 2021

Os 18 municípios por onde passam as rodovias administradas pelas CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, que administram a Castello Branco, a Raposo Tavares e o Rodoanel, receberam dessas empresas o montante de R$ 70 milhões em 2021 em impostos. Entre eles estão Osasco, Barueri, Carapicuíba e Cotia.

As 16 cidades abrangidas pelo Sistema Castello-Raposo receberam no total R$ 55,8 milhões. Já os sete municípios do trecho oeste do Rodoanel Oeste foram beneficiados com repasse de R$ 15,1 milhões.

Segundo as concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, os valores recolhidos para cada localidade são proporcionais à extensão das rodovias que atravessam cada município. De acordo com as empresas, desde o início das concessões, os repasses já totalizam R$ 1,577 bilhão referentes a este imposto.

Para o diretor de investimentos das concessionárias, José Salim, esses recursos são importantes para que os municípios pudessem investir em medidas de enfrentamento à pandemia, entre outras prioridades. “Esses repasses ao longo dos anos contribuíram sensivelmente para as cidades e certamente auxiliam no desenvolvimento de projetos em prol da qualidade de vida da população”, enfatiza.

Veja os valores destinados em 2021 para os municípios:

CCR ViaOeste

CCR RodoAnel